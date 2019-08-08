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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa’nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı.


Manisa’nın Kula ilçesine bağlı olan eski Selendi yolu üzeri çöplük mevki’inde bir şahsın esrar maddesi kullandığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Çöplük mevki’ine düzenlenen operasyonda ışıksız ortamda ağaç altında gizlenmiş Ö.T.(25) isimli şahsı, içime hazır 115 gram kubar esrar maddesi ile yakaladı. İşlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ö.T.(25), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
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