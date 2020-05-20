  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:23:24 -
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir yönünden Turgutlu yönüne giden Ergün Yılmaz (27) yönetimindeki 45 SB 1581 plakalı hafif ticari araç, Çepnidere Kavşağı'nda, Çağlayan Kaya'nın (40) kullandığı 45 AEL 858 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Çağlayan Kaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Kaykı (49) ve Ferdi Kaya (38) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ferdi Kaya'nın durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı