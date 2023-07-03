Manisa'da Suriyeli çocuklar 40 derece sıcağın altında karpuz fidanı ekiyor!
Suriyeliler çoluk çocuk Akhisar ovasında 38 derece sıcaklıkta, sabahtan akşama kadar karpuz fidanı dikiyor.
Suriyeliler çoluk çocuk Akhisar ovasında 38 derece sıcaklıkta, sabahtan akşama kadar karpuz fidanı dikiyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Evladımı bu sıcakta sokağa dahi çıkarmam" diyenler, klimalı odalarında soğuk karpuzlarını lüpletip,onlara küfredip ırkçılık yapıyor." diyerek çocukların geçim derdi için ağır şartlarda çalışmalarına tepki gösterdi.