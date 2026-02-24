Manisa’da örnek bağış: Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Özer 5 hastaya can oldu!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören Mustafa Özer’in beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, ailesi zor ama bir o kadar da onurlu bir karara imza attı. Özer’in karaciğeri, iki böbreği ve korneaları, İzmir ve Denizli’den gelen uzman ekipler tarafından başarılı bir operasyonla alındı. Ramazan ayı içerisinde alınan bu manevi karar, hastane yönetimini ve sağlık çalışanlarını duygulandırırken, organlar ambulanslarla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AİLEDEN ORTAK KARAR: "ANNEM VE KARDEŞLERİM ONAY VERDİ"

Babasının yoğun bakım sürecini ve sonrasını anlatan Ramazan Özer, kararın aile içinde oy birliğiyle alındığını belirtti. Annesinin ve kardeşlerinin bağışa onay vermesinin ardından kendisinin de bu sürece destek olduğunu ifade eden Özer, babasının organlarının başkalarında yaşamaya devam edecek olmasının tesellileri olduğunu dile getirdi. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu ve hastane yetkilileri, ailenin gösterdiği bu büyük duyarlılığın organ bağışı bekleyen binlerce hasta için umut ışığı olduğunu vurguladı.

"BEYİN ÖLÜMÜ GERİ DÖNÜLMEZ BİR SÜREÇ"

Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş, beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının sağlıklıyken değerlendirilmesinin tıbbi ve dini açıdan büyük önem taşıdığını hatırlattı. Mustafa Özer’in organlarının 5 ayrı kişiye umut olacağını belirten Keleş, Türkiye’de nakil bekleyen çok sayıda hasta olduğunu ifade ederek tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Hastane yönetimi, bu fedakar karar nedeniyle acılı aileye taziye ve teşekkürlerini sundu.