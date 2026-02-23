  • İSTANBUL
Dünya İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu.

Kutsiyeti ve fazileti Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabit olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir heyecanla idrak ediliyor.

na özel olarak  81 ilde tüm eğitim kademelerini kapsayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programa göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri kültürel değerleri cami ziyaretleriyle yerinde deneyimleyecek, lise öğrencileri ise alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek iftar buluşmalarında bir araya gelecek.

 

Seküler yobazları yerin dibine soktu 

Kendilerini ülkenin asli unsuru zannederek mütedeyyin esime kin kusan seküler yobazlar, Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeden rahatsız oldu.

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu.

Turan şu ifadeleri kullandı:

"Ben Laik bir ülke olan İsveç’te yaşıyorum. Çocuklarımın gittiği okulda her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da olduğu gibi süslemeler yapılmış.

Laik bir ülkede böyle şeyler oluyor mu? Ben de böyle düşündüm. 

 

Okuldan bir mesaj geldi: 'Eğer çocuğunuz ramazanda oruç tutacaksa bize önceden bildirin. Çünkü onları öğle yemeğine zorlu çıkarmayacağız'

Nasıl yani? Laik ülkede devlet okulu çocuğu yemek yemeğe zorlamıyor mu?

Anlayacağız burada işler karışık. Kimse kimseye burada oruç tut da demiyor oruç tutmada da demiyor.

Belki de laiklik, 'senin ki yanlış' demek değildir. 'Sen nasıl istersen öyle yaşa' demektir. Ne dersin?

