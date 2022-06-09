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Yerel Manisa'da orman yangını!
Yerel

Manisa'da orman yangını!

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 18:12:00 -
Manisa'da orman yangını!

Manisa Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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