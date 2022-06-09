Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor.
Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.