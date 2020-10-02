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Aktüel Manisa'da organize suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
Aktüel

Manisa'da organize suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:46:30 -
Manisa'da organize suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'da organize suç örgütü kurup, yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj gibi suçları işlediği iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifresi ve eylemlerinin engellenmesi yönelik yaptığı çalışmada, Salihli ilçesinde bir aile ile birlikte hareket ettikleri kişilerin yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj olaylarına karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda olayların bir emir komuta zincirine göre gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, zanlıların bir suç örgütü gibi hareket ettiğini tespit etti.

İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si ifadesinin ardından emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı ise tutuklandı.

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