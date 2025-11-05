Manisa’da okul önlerinde dikkat çeken anlar! Jandarmanın yaya geçitlerindeki adımı merak uyandırdı!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ ilkesi kapsamında il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 04 Kasım 2025 tarihinde yapılan uygulamada, 34 ilköğretim okulu önünde görev alan jandarma ekipleri, yaya ve okul geçitlerini kullanan öğrencilerin güvenliği için sürücü ve yayalara uyarılarda bulundu.

Denetimlerde öğrencilere ve vatandaşlara, karşıdan karşıya geçerken mutlaka okul ve yaya geçitlerinin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Sürücülere ise geçitlere yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve durarak yayalara öncelik tanımaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma yetkilileri, "Karayolunun en savunmasız kullanıcısı olan yayaların güvenliği için okul ve yaya geçitlerindeki denetimlere aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.