  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye
Gündem

Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye

Şişli Belediye Başkanlığı koltuğundan alınarak demir parmaklıklar ardına gönderilen CHP’li Resul Emrah Şahan hakkında yargı sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında "kent uzlaşısı" davasından tahliye kararı verildi. Şahan, İBB davası kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalacak.

"Kent Uzlaşısı" maskesi düştü, yargı süreci derinleşiyor

 

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Şahan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu dosya kapsamında adli kontrolle tahliye kararı verildi. Şahan’ın, İBB dosyası kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edeceği öğrenildi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Simdi kurucu önder uzlasisi ve dem uzlasisi var..

Şizofren

hapishane demirleri turnike gibi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
