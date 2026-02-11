Tutuklu kalmaya devam edecek Chp’li Resul Ekrem Şahan’a tahliye
Şişli Belediye Başkanlığı koltuğundan alınarak demir parmaklıklar ardına gönderilen CHP’li Resul Emrah Şahan hakkında yargı sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında "kent uzlaşısı" davasından tahliye kararı verildi. Şahan, İBB davası kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalacak.
"Kent Uzlaşısı" maskesi düştü, yargı süreci derinleşiyor
Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Şahan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu dosya kapsamında adli kontrolle tahliye kararı verildi. Şahan’ın, İBB dosyası kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edeceği öğrenildi.