Dünya İran'dan Trump'a net mesaj: Füzelerimiz müzakere konusu değildir!
Dünya

İran'dan Trump'a net mesaj: Füzelerimiz müzakere konusu değildir!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan Trump'a net mesaj: Füzelerimiz müzakere konusu değildir!

İran ve ABD arasında Umman’da yeniden başlayan nükleer diplomasi trafiği, "balistik füze" engeline takıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yeni anlaşma füzeleri de kapsamalı" şartına Tahran’dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, savunma kapasitelerinin tartışılamayacağını vurgularken; gözler bugün Beyaz Saray’da gerçekleşecek kritik Trump-Netanyahu zirvesine çevrildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın füze programına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek "Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır." dedi.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, İran devriminin 47. yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da düzenlenen yürüyüşte ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Erakçi, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ABD'yle müzakerelerin bir sonraki turunun zamanı ve yerine ilişkin soru üzerine, henüz belirlenmiş bir tarih ve yer olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İran'la varacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını belirterek anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini ifade etmişti.

TRUMP, NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

ABD'li ve İranlı temsilciler, 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

