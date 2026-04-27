Manisa'da müstakil evde yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 18 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri yangına müdahalede ekiplere destek verdi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, iki katlı müstakil evi küle çevirdi. Ören Mahallesi Yaren Kaşı mevkisinde meydana gelen olayda, alevlerin kısa sürede tüm yapıyı sarması çevrede büyük paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, İbrahim Bilgin’e ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamına yayılırken, yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ören Mahallesi Yaren Kaşı mevkisinde çıktı. İbrahim Bilgin’e ait iki katlı müstakil evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanları ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekiplerine adrese gelinceye kadar vatandaşlar, evde bulunan kişileri ve ahırda bulunan 10 küçükbaşı tahliye etti.

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri de traktör römorklarıyla itfaiye araçlarına su taşıyıp, destek oldu. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen evin genç kızı Fadime Nur Bilgin (18), olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

