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Ekonomi Manisa'da "Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" açıldı
Ekonomi

Manisa'da "Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:56:37 -
Manisa'da "Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" açıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da "27. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) desteklenen, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırladı.

Fuarda beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim ve bilişim gibi birçok sektörden firma yer aldı.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı fuara gelenlerin ateşleri ölçüldü ve dezenfektan tutuldu.

Fuar 13 Eylül'e kadar açık kalacak.


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