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Aktüel

Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:46:38 -
Manisa'da kumar oynayan 5 kişiye 19 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Evdeki 5 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları ile para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, evdekiler hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 425 lira idari ceza uygulandı.



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