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Yerel Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü
Yerel

Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

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Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3’üncü kattaki evinin balkonundan 1’inci kattaki komşusunun balkonuna düşen 47 yaşındaki Nafiz Özçil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da gece yarısı balkondan düşen 47 yaşındaki Nafiz Özçil yaşamını yitirdi. Olay, saat 03.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında oturan Nafiz Özçil, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 1’inci kattaki komşusunun balkonuna düştü. Özçil’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özçil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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