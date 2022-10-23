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Yerel Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü
Yerel

Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü

Manisa’da cinnet getiren bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 07:56:00 -
Manisa’da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü

Manisa’da cinnet getiren bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.
Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde cinnet getiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek’e bıçakla saldırdı. Karısını bıçaklayarak öldüren Zeybek, bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmana çıktı. Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Zeybek daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Zafer Zeybek ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Huriye Zeybek’in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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