Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Manisa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 813 kişiye 1 milyon 41 bin 348 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Türkiye genelinde aralarında Manisa’nın da bulunduğu 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere yönelik verilen adli ve idari cezaları açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 16 Mayıs’ta 12’si adli 164’ü idari toplam 176 kişiye 215 bin 978 TL, 17 Mayıs’ta 34’ü adli 207’si idari toplam 241 kişiye 275 bin 2 TL, 18 Mayıs’ta 9’u adli 190’ı idari toplam 199 kişiye 256 bin 494 TL ve 19 Mayıs’ta 3’ü adli 194’ü idari toplam 197 kişiye 293 bin 874 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Manisa Valiliği 4 günde 58’i adli 755’i idari olmak üzere toplam 813 kişiye 1 milyon 41 bin 348 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.