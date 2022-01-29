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Yerel Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Yerel

Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 15:48:00 -
Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolundaki Alaşehir kavşağında S.Ş. (34) idaresindeki 64 BM 655 plakalı kamyonet, Selma Gökçe'nin (45) kullandığı 34 EA 9717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Yasemin Mısırlı (57), Ayşe Poyraz (48) ve Hanım Dingin (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

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