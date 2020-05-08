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Aktüel

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:47:49 -
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Uçar (62) idaresindeki 45 V 8283 plakalı otomobil, Soma-Savaştepe kara yolu Büyükışıklar Mahallesi kavşağında tali yola girmek isterken karşı yönden gelen Gürkan Başak yönetimindeki 06 BRA 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Sefa Sarpaşar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aracında sıkışan sürücü Ahmet Uçar, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ahmet Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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