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Yerel Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
Yerel

Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 04:44:00 -
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı

İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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