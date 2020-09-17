Manisa'da devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarlada çalışmak üzere yola çıkan Şahin Demir (16) yönetimindeki 45 RA 9448 plakalı traktör, Söğütdere Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Demir, ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.