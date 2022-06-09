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Yerel Manisa'da deprem! Vatandaşlar panik yaşadı
Yerel

Manisa'da deprem! Vatandaşlar panik yaşadı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 18:10:00 -
Manisa'da deprem! Vatandaşlar panik yaşadı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde merkez üssü Karabörklü Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Deprem paniğe neden oldu

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi.

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