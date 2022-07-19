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Yerel Manisa’da çıkan yangına müdahale ediliyor
Yerel

Manisa’da çıkan yangına müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü Manisa’nın Gördes ilçesinde meydana gelen orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:27:00 -
Manisa’da çıkan yangına müdahale ediliyor

 YENİ AKİT    ANKARA 

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek yangınların büyümesi için adeta savaşıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından edinilen tecrübeler doğrultusunda tüm önlemleri alan, eksik ekipmanları tamamlayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri var gücüyle yangınlarla savaşırken vatandaşları da sosyal medya hesabından hem bilgilendiriyor, hem de uyarılarda bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Manisa / Gördes Çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun. Orman yangınlarına erken müdahale edebilmek için İHA'lar, akıllı kuleler, yapay zeka destekli erken tespit sistemleri olmak üzere birçok farklı teknolojiyi birlikte kullanıyoruz. Yangınlara adeta kanat takıp giden ekiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hedef daha #YeşilVatan” ifadeleri kullanılıyor.

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