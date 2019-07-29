Manisa’da biyoteknik mücadele ile sağlıklı ve kaliteli ürün

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Uygulanması” projesi kapsamında tarla günü düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesi Kordon Mahallesi’nde sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla “Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Uygulanması” projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde tarla günü düzenlendi. Tarla gününde konuşan İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın Türkiye çekirdeksiz kuru üzümünün yaklaşık yüzde 85’ni üreten bir şehir olduğunu söyledi. Öztürk “Üzümü alıcı ülkeler de başta İngiltere olmak üzere, Almanya, Hollanda ve Japonya gibi oldukça titiz ülkelerdir. Bu ülkelerin en büyük taleplerinden biri de kalıntısız ürün elde edilmesi. Biyoteknik Mücadele, kalıntısız ürün elde edilmesi noktasında işte bu yüzden çok önemli bir mücadele yöntemidir. Bu mücadelede Feromon denilen ve karşı cinsin kokusunu yayan düzeneklerle, böceğin erkek veya dişisi bir yere çekilerek böceğin üremesi kontrol altına alınıyor. Her geçen yıl Biyoteknik Mücadele uygulayan alanlarımız artıyor. Salihli İlçemizde 115 bin dekarlık bir bağ alanımız var. 24 bin dekarında Biyoteknik Mücadele desteği veriyoruz. Bu desteğin miktarı şu anda 50 TL. İl Müdürlüğü olarak hedefimiz, 2023 yılına eriştiğimizde Manisa’daki tüm bağ alanlarında Biyoteknik Mücadele’yi uyguluyor olmaktır” dedi. Öztürk “2019 yılında Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sumiagro Firması ve Kordon Mahallesi Muhtarlığı işbirliğinde 26 kişinin kullanımındaki 40 parçadan oluşan 287 dekarlık bağ alanında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesini başlatmıştır. Yapılan tarla günü etkinliğinde de mücadelenin sonuçları hep birlikte incelenmiştir” diye konuştu.

Uygulamayla yüksek kalitede ürün yetiştirildiğini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Bu yıl 350 dönümlük arazide 40 çiftçimiz tarafından yapılan bu uygulama sonucunda diğer üzümlere göre rekoltesi ve fiyatı yüksek bir ürün yetiştiriliyor. İlerleyen zamanda ise Salihli ovasında tarım ile uğraşan çiftçilerimizin bağ bozumu zamanında yüzlerinin güleceğine inanıyorum. Ben başta İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzü, gönül veren ve destekleyen çiftçilerimize kutluyorum. Şimdiden hasadınız bol ve bereketli, fiyatı da yüksek olsun” dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise amaçlarının bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümün biyoteknik mücadele ile kalıntısız bir şekilde yetiştirmek olduğunu vurgu yaptı.

Tarla gününe Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çobanoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Sumiagro Firması Feromon Müdürü Türkan Koçlu, Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik personeller ile üreticiler katıldı.