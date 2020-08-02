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Aktüel

Manisa'da bayram trafiği havadan denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:57:49 -
Manisa'da bayram trafiği havadan denetlendi

MANİSA (AA) - Manisa'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, havadan denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Gölmarmara-Salihli ve Manisa-Akhisar kara yollarında havadan trafik denetimi yapıldı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 2 saat süren denetim faaliyetine, karadan da 40 personel destek verdi.

Denetimlerde, bin 32 araç kontrol edildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen 39 araca 23 bin 19 lira idari ceza uygulandı.


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