Manisa’da 14 seyyar sandık kurulacak

Manisa’da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 52 bin 970 seçmen 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak. 14 seyyar sandıkta yatağa bağlı 150 seçmenin oy kullanacağı Manisa’da, 5 ilçedeki cezaevlerine kurulacak 7 sandıkta da 1133 cezaevi seçmeni sandık başına gidecek.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerinde Manisa’da 3 bin 668 sandıkta toplam 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar için oy kullanılacak olan Manisa’da en fazla seçmene sahip ilçe 163 bin 360 seçmenle Yunusemre olurken en az seçmene sahip ilçe ise 10 bin 835 seçmenle Köprübaşı oldu.

Manisa ilçelerindeki seçmen ve sandık sayıları şöyle: "Ahmetli 48 sandık, 12 bin 853 seçmen. Akhisar 440 sandık 131 bin 316 seçmen. Alaşehir 274 sandık 76 bin 145 seçmen. Demirci 143 sandık 30 bin 339 seçmen. Gölmarmara 46 sandık, 11 bin 495 seçmen. Gördes 99 sandık, 22 bin 838 seçmen. Kırkağaç 109 sandık, 29 bin 418 seçmen. Köprübaşı 62 sandık, 10 bin 835 seçmen. Kula’da 141 sandık, 34 bin 553 seçmen. Salihli 410 sandık, 124 bin 164 seçmen. Sarıgöl 107 sandık, 28 bin 449 seçmen. Saruhanlı 147 sandık, 42 bin 703 seçmen. Selendi 84 sandık, 16 bin 135 seçmen. Soma 284 sandık, 79 bin 860 seçmen. Şehzadeler 381 sandık, 120 bin 242 seçmen. Turgutlu 369 sandık, 118 bin 265 seçmen. Yunusemre 524 sandık, 163 bin 360 seçmen. İl Genelinde toplam 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullanacak."

Akhisar, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerindeki cezaevlerinde ise 7 sandıkta 1133 seçmen oy kullanacak. Ahmetli, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde ise birer seyyar sandık olmak üzere toplam 14 seyyar sandıkta yatağa bağımlı 150 seçmen oy kullanacak.

Manisa’da seçim sırasında polis bölgesinde 2 bin 260, jandarma bölgesinde 2 bin 170 olmak üzere toplam 4 bin 430 personelin de seçimde görev yapacağı öğrenildi.