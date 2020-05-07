  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da 14 günlük karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Manisa’da pozitif vakalarla temasta bulunduğu tespit edildiği için haklarında 14 günlük evde kalma tebligatı bulunan 370 kişiden karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:54:44 -
Manisa’da 14 günlük karantinaya uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Manisa’da pozitif vakalarla temasta bulunduğu tespit edildiği için haklarında 14 günlük evde kalma tebligatı bulunan 370 kişiden karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.


Manisa Valiliği evde kalma tebligatı bulunan 370 kişiye yönelik yapılan denetimlerde 2 kişinin karantina kurallarına uymadığının tespit edildiğini ve 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, pozitif vaka ile teması tespit edilerek 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 370 şahısa yönelik 6 Mayıs tarihinde yapılan denetimlerde Salihli ve Şehzadeler ilçelerinde 2 kişinin karantina kuralına uymadığı tespit edildi. Salihli ve Şehzadeler ilçesindeki 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına muhalefet etmekten her birine 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı