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Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Muradiye Islah OSB çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirmek üzere Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 14:43
Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Muradiye Islah OSB çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirmek üzere Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.


Saruhan Otel’de düzenlenen toplantıya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mehmet Üçbaş, Yunusemre Belediyesi İmar Müdürü Hakan Akyol, Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Başkanı Ramazan Yıldız ile sanayiciler katıldı.


Manisa’nın yeni bir organize sanayiye kavuşmasının ekonomik ve istihdam açısından önemine vurgu yapan Vali Deniz, Muradiye Islah OSB’nin belli bir noktaya geldiğini, bundan sonraki sürecin hızla tamamlanmasını istediklerini, kendisinin de konunun bizzat takipçisi olacağını söyledi.


Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Bingöl bir sunum yaparak sanayicilerin sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:43
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