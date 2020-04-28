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Ekonomi

Manisa TOKİ sonuçları | TOKİ Köprübaşı isim listesi

Manisa TOKİ sonuçları | Koroavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kuralarının çekimi yeniden başladı. Kuraya başvuru yapanlar "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" , "TOKİ isim listesi" , "TOKİ Manisa sonuçları" , "TOKİ Köprübaşı kura çekimi ne zaman?" , "TOKİ Köprübaşı sonuçları" , "TOKİ Köprübaşı isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Köprübaşı isim listesi.

2020-04-28 10:55:00 -
Manisa TOKİ sonuçları | TOKİ Köprübaşı isim listesi

Aralık ve ocak aylarında 1 milyonu aşkın kişi 100 Bin Sosyal Konut projesi başvuruları alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında TOKİ kuraları ertelendi. Yapılan açıklamaya göre kura çekimleri yeniden başladı. İşte, TOKİ Köprübaşı isim listesi.

Manisa TOKİ sonuçları | TOKİ Köprübaşı isim listesi

TOKİ Manisa Köprübaşı kuraları bugün çekilecek. TOKİ kuraları internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TOKİ sonuçlarını e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

TOKİ KÖPRÜBAŞI SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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