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Aktüel

Manisa polisinden uyuşturucu operasyonunda ‘evde kal’ çağrısı

Manisa polisi uygulama noktasında durdurduğu bir araçta bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, haplarla ‘Evde Kal’ yazarak korona virüsle mücadeleye dikkat çekti.

2020-04-28 15:18:41 -
Manisa polisinden uyuşturucu operasyonunda ‘evde kal’ çağrısı

Manisa polisi uygulama noktasında durdurduğu bir araçta bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, haplarla ‘Evde Kal’ yazarak korona virüsle mücadeleye dikkat çekti.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Manisa’ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir aracı Süreyya Tabiat Parkı mevkiindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 680 adet Gerica isimli uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon sonrası sergilenen haplarla ‘Evde Kal’ yazarak, korona virüsle mücadeleye de dikkat çekti.

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