Manisa Kula'da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve Manisa ve çevre illerde müşteri arayışı içerisinde olduğu istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde ikamet eden Y.E.(52)'nin ikametinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve şahsın Manisa ve çevre illerde müşteri arayışı içerisinde olduğu istihbaratını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.E.'nin evine baskın düzenledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda Y.E'nin evinde ve 45 SA 9648 plakalı otomobilinde arama yapan jandarma ekipleri, Lidyalılar dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet 43x70 cm boyutunda lahit kilit taşı, 2 adet 50x50 cm lahit kapak taşı, 1 adet 105 cm boyutunda 3 parçadan oluşan Arapça yazı ile 1288 yıl ibareli mezar taşı, 1 adet 45 cm boyunda sivri dipli küp, 2 adet 25 cm boyunda kulplu küp, 1 adet yaprak desen işlemeli 18 cm çapında lahit başlığı, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen ahşap sedef işlemeli tek kırma tüfek ve 1 adet süngü ele geçirdi. İkametinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen Y.E.(52) Gökçeören Karakol Komutanlığı'nda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen tarihi eserlerler onama sonrasında Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.