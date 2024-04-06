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Yerel Manisa güne acı haberle uyandı!
Yerel

Manisa güne acı haberle uyandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-06 08:02:00 -
Manisa güne acı haberle uyandı!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Tırazlar Mahallesi’nde meydana geldi. 45 ABG 214 plakalı motosikletin sürücüsü Mustafa Batuk (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıyı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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