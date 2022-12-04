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Spor Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı
Spor

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Ancak TFF 1.Lig’e ara verilmedi. Heyecan 16.hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Manisa FK ile Ankara Keçirörengüca karşı karşıya geldi. Mücalede 0-0 sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:45:00 -
Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı

1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Muhammed'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada Bekir’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih’in vuruşunda kaleci Birkan'ı geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Muhammet Taha uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Melih’in göğsüyle indirdiği topa yakın mesafeden Olawoyin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın kucağında kaldı.

41. dakikada Prib’in havadan pasına hareketlenen Batuhan Kör’den seken top, sağ kanatta Diallo’nun önünde kaldı. Diallo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

69. dakikada Manisa FK savunmasının hatasında topu kapan Melih’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir’in vuruşunda kaleci Birkan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Diallo’nun getirdiği topu önüne alan Batuhan’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen önünden sert şutunda kaleci Metin meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Muharrem, pozisyon sonrasında Batuhan'a yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

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