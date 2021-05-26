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Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor
Ekonomi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:36:00 -
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 31 adet sözleşmeli personel alınacak.

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