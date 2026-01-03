  • İSTANBUL
Aktüel Manifatura Ne Demek?
Aktüel

Manifatura Ne Demek?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manifatura Ne Demek?

İtalyanca kökenli bir kelime olan manifatura, halk arasında sanayi üretimiyle ortaya çıkan kumaş, bez ve dikilmeye hazır dokuma ürünlerinin genel adı olarak bilinmektedir.

Manifatura kelimesi nedir anlamı, özellikle eski ticari terimlere ilgi duyanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İtalyanca kökenli bu kelime, günlük dilde genellikle "kumaş" veya "bez" karşılığı olarak kullanılsa da, tekstil sektörünün temelini oluşturan, dikilmeye hazır haldeki dokuma ürünlerini kapsar. Manifatura, el sanatları yerine fabrika işi olan, yani endüstriyel ölçekte üretilen malzemeleri ifade eder.

Manifatura Nedir ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre manifatura, "fabrikada üretilmiş olan her türlü dokuma, kumaş ve bez" anlamına gelmektedir. Bu tanım, sadece pamuklu ya da yünlü kumaşları değil; aynı zamanda çarşaflık bezleri, perdelik kumaşları ve benzeri dikim malzemelerini de içerir. Kısacası, bir kişinin alıp evinde elbise, perde veya örtü dikebileceği ham dokuma malzemelerinin tamamı manifatura olarak adlandırılır.

Manifaturacı Ne İş Yapar ve Görevleri Nelerdir?

Manifatura ürünlerinin satıldığı iş yerlerine ve bu ticareti yapan kişilere "manifaturacı" denir. Manifaturacı, kumaşın türü, kalitesi ve kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olan esnaftır. Görevleri, dükkanında çeşitli bez ve dokuma ürünlerinin satışını yapmak, müşterinin ihtiyacına uygun ürünü temin etmek ve bu ürünlerin fiyatlandırmasını önceden belirlemektir. Örneğin, bir müşteri yeni bir takım elbise diktirmek için kaliteli bir yünlü kumaş aradığında, manifaturacı ona uygun ürünü sunar ve gerekli ölçümleri yaparak satışı gerçekleştirir.

Manifaturacılık, hazır giyimin yaygınlaşmasından önce oldukça popüler ve önemli bir meslek grubuydu. Günümüzde hazır giyim sektörü baskın olsa da, özel dikim yapan terziler ve ev tekstiliyle uğraşanlar için manifaturacılar hala önemli bir tedarik noktası olmayı sürdürmektedir.

1
Yorumlar

meleknur

MANİFATURA ÇOK ÖNEMLİDE. KEŞKE KUMAŞLARI KALİTESİZ ÜRETMESELER? AY GEÇMEDEN KU AŞ TÜYLENİP ÇAPUT OLUYOR VE HURRA YENİ KUMAŞ ALMAYA. BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR
