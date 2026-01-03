Manifatura Ne Demek?

Manifatura kelimesi nedir anlamı, özellikle eski ticari terimlere ilgi duyanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İtalyanca kökenli bu kelime, günlük dilde genellikle "kumaş" veya "bez" karşılığı olarak kullanılsa da, tekstil sektörünün temelini oluşturan, dikilmeye hazır haldeki dokuma ürünlerini kapsar. Manifatura, el sanatları yerine fabrika işi olan, yani endüstriyel ölçekte üretilen malzemeleri ifade eder.

Manifatura Nedir ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre manifatura, "fabrikada üretilmiş olan her türlü dokuma, kumaş ve bez" anlamına gelmektedir. Bu tanım, sadece pamuklu ya da yünlü kumaşları değil; aynı zamanda çarşaflık bezleri, perdelik kumaşları ve benzeri dikim malzemelerini de içerir. Kısacası, bir kişinin alıp evinde elbise, perde veya örtü dikebileceği ham dokuma malzemelerinin tamamı manifatura olarak adlandırılır.

Manifaturacı Ne İş Yapar ve Görevleri Nelerdir?

Manifatura ürünlerinin satıldığı iş yerlerine ve bu ticareti yapan kişilere "manifaturacı" denir. Manifaturacı, kumaşın türü, kalitesi ve kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olan esnaftır. Görevleri, dükkanında çeşitli bez ve dokuma ürünlerinin satışını yapmak, müşterinin ihtiyacına uygun ürünü temin etmek ve bu ürünlerin fiyatlandırmasını önceden belirlemektir. Örneğin, bir müşteri yeni bir takım elbise diktirmek için kaliteli bir yünlü kumaş aradığında, manifaturacı ona uygun ürünü sunar ve gerekli ölçümleri yaparak satışı gerçekleştirir.

Manifaturacılık, hazır giyimin yaygınlaşmasından önce oldukça popüler ve önemli bir meslek grubuydu. Günümüzde hazır giyim sektörü baskın olsa da, özel dikim yapan terziler ve ev tekstiliyle uğraşanlar için manifaturacılar hala önemli bir tedarik noktası olmayı sürdürmektedir.