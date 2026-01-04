Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, katıldığı bir basın toplantısında kendisine yöneltilen Venezuela hakkındaki soruya gülümseyerek yanıt verdi. Zelenski, diktatörlerle olan ilişkiler ve uluslararası politikadaki duruma atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konularda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini çok iyi bildiğini ifade etti. Zelenski'nin bu kısa ve öz cevabı, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

"Eğer diktatörlerle bu şekilde başa çıkmak mümkünse, ABD bundan sonra ne yapacağını çok iyi biliyor demektir"

Zelenski, "Eğer diktatörlerle bu şekilde başa çıkmak mümkünse, ABD bundan sonra ne yapacağını çok iyi biliyor demektir" diyerek, sıranın Kremlin'in efendisine geldiğini imalı bir dille dünyaya duyurdu. 2026 yılının bu en sert çıkışı, Moskova kanadında büyük bir öfkeyle karşılandı.

Zelenski'nin bu sözleri, Washington'ın yeni "nokta operasyon" stratejisinin diğer otoriter liderler için de bir emsal teşkil ettiğini savunması olarak yorumlandı. Ukrayna lideri, "Uluslararası hukuk artık sadece kağıt üzerinde değil, sahada da işliyor. Adalet er ya da geç her kapıyı çalar" diyerek Putin'e açıkça meydan okudu. Yer yerinden oynatan bu açıklama, Batı ittifakında heyecan yaratırken, Rusya tarafında ise "nükleer karşılık" tehditlerinin yeniden seslendirilmesine neden oldu. Maduro’nun başına gelenlerin bir benzerinin Moskova’da yaşanıp yaşanmayacağı tartışmaları sürerken, Zelenski’nin bu hamlesiyle Putin’i adeta köşeye sıkıştırdığı konuşuluyor.