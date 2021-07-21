Maneviyatı yüksek gösteriyi, şova çevirdi! Tepki çekti

Bir düğüne katılan semazenlerden birinin yaptığı parti volkanlı gösteri şova dönüşünde izleyenlerin tepkisini çekti.

Henüz nerede gerçekleştiği belirlenemeyen bir düğüne, son yıllarda moda olan semazen göstericileri katıldı.

Düğüne katılan semazenlerden birinin yaptığı gösteri, sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Parti volkanı takıp sema yaptı

Kainatın oluşumu ve insanın alemde dirilişini temsil ettiği inancıyla İslam'da anlam yüklenen bir ayin olarak bilinen Sema, düğündeki semazen tarafından parti volkanıyla yapıldı.

Davetliler gösteriyi izledi

Yapılan gösteride, köşede diğer semazenlerin beklediği ve davetlilerin gösteriyi izlediği görülürken, eteklerine ve kollarına parti volkanı takılan semazen ise ortada döndü.