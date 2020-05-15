Mandırada av tüfeği ile Türkmenistan uyruklu şahsı öldürün zanlı yakalandı

Eyüpsultan’da bulunan bir mandırada Türkmenistan uyruklu bir kişiyi av tüfeği ile vurularak öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde 14 Mayıs saat 10.15 sıralarında bir mandırada Türkmenistan uyruklu Raşit A.’nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs konunun meydana geldiği adres yakınlarındaki ormanlık alanda olayın şüphelisi olduğu düşünülen Özgür Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şahsın olayda kullandığı yivsiz av tüfeği mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulunarak geçici olarak ekipler tarafından muhafaza altına alındı.