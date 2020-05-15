  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Mandırada av tüfeği ile Türkmenistan uyruklu şahsı öldürün zanlı yakalandı

Eyüpsultan’da bulunan bir mandırada Türkmenistan uyruklu bir kişiyi av tüfeği ile vurularak öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:00:47 -
Mandırada av tüfeği ile Türkmenistan uyruklu şahsı öldürün zanlı yakalandı

Eyüpsultan’da bulunan bir mandırada Türkmenistan uyruklu bir kişiyi av tüfeği ile vurularak öldüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde 14 Mayıs saat 10.15 sıralarında bir mandırada Türkmenistan uyruklu Raşit A.’nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs konunun meydana geldiği adres yakınlarındaki ormanlık alanda olayın şüphelisi olduğu düşünülen Özgür Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şahsın olayda kullandığı yivsiz av tüfeği mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulunarak geçici olarak ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı