Mandalinalı lokum tarifi, mandalinalı lokum nasıl yapılır?
Mandalinalı lokum nasıl yapılır? diyenler için mandalinalı lokum tarifi
Tam mevsimindeyken Mandalina Lokumu Yapın
Mandalinalı lokum tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı mandalina suyu
- Bir tatlı kaşığı tereyağı
- 1/2 su bardağı toz şeker
- Bir tatlı kaşığı limon suyu
- Üzeri için Hindistan cevizi
- 2 yemek kaşığı nişasta
Mandalinalı lokum nasıl yapılır?
Orta boyutta bir tencerenin içine mandalina suyunu koyun. Mandalina suyu taze sıkılmış olmalı. Şeker ve nişastayı da suya ilave edin ve karıştırıp kaynamaya bırakın. Karışım kaynadıktan sonra tereyağını da ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Mandalina suyu kıvam alınca ocaktan indirin. Düz bir borcamı ıslatın ve hazırladığınız lokumu borcama dökün. Oda sıcaklığında 1,5 2 saat kadar bekletin, ardından buzdolabına alın. Bir gece boyunca dolapta beklettikten sonra lokumu dilediğiniz gibi kesin ve Hindistan cevizine bulayın. Afiyet olsun...