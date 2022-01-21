Mandalinalı lokum tarifi, mandalinalı lokum nasıl yapılır?

Tam mevsimindeyken Mandalina Lokumu Yapın

Mandalinalı lokum tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı mandalina suyu

Bir tatlı kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

Bir tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı nişasta

Mandalinalı lokum nasıl yapılır?

Orta boyutta bir tencerenin içine mandalina suyunu koyun. Mandalina suyu taze sıkılmış olmalı. Şeker ve nişastayı da suya ilave edin ve karıştırıp kaynamaya bırakın. Karışım kaynadıktan sonra tereyağını da ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Mandalina suyu kıvam alınca ocaktan indirin. Düz bir borcamı ıslatın ve hazırladığınız lokumu borcama dökün. Oda sıcaklığında 1,5 2 saat kadar bekletin, ardından buzdolabına alın. Bir gece boyunca dolapta beklettikten sonra lokumu dilediğiniz gibi kesin ve Hindistan cevizine bulayın. Afiyet olsun...