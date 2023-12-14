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Sosyal Medya Mandalinaların arasından çıkan hayvan korkuttu
Sosyal Medya

Mandalinaların arasından çıkan hayvan korkuttu

Yeniakit Publisher
2023-12-14 10:54:00 -

Tokat'ta manavdan alınan mandalinaların arasından çıkan yavru bukalemun şaşkınlığına neden oldu. Önce korkan adam sonra Bukelemunu evinde beslemeye başladı "Daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu." diye konuştu.

Tokat'ta geçtiğimiz Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için manava gitti. Koliden poşetine mandalina doldururken karşılaştığı manzarayla şok oldu.

Kasanın içerisinde tanımlayamadığı yeşil şeyin önce yaprak olduğunu düşündü. Yakından incelediğinde ise canlı olduğunu fark etti.

Yapılan kısa bir araştırmadan sonra bukalemun olduğu anlaşıldı. Helvacıoğlu, bukalemunu evine götürüp beslemeye başladı.

"MANDALİNALARIN ARASINDAYDI"

İlk gördüğünde yaprak olarak düşündüğünü belirten Özkan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu" şeklinde konuştu.
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