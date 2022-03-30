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Spor Mancini'den Türkiye'ye dönüş sinyali
Spor

Mancini'den Türkiye'ye dönüş sinyali

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye ile oynanan müsabaka sonrası "Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 07:15:00 -
Mancini'den Türkiye'ye dönüş sinyali

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Konya'da oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüşe yeşil ışık yaktı.

Konya'da keyifli bir maç oynandığını ve Türk taraftarların çok coşkulu olduğunu söyleyen Roberto Mancini, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı." dedi.

Galatasaray açıklaması

İtalyan teknik adam, muhabirin "Bir gün Galatasaray'a geri dönüş olabilir mi?" sorusuna ise "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözleriyle olumlu yanıt verdi.

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