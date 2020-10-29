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Spor Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı
Spor

Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:09:27 -
Manchester Unitedlı futbolcu Alex Telles koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

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