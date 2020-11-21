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Spor Manchester United'ın sistemleri siber saldırıya uğradı
Spor

Manchester United'ın sistemleri siber saldırıya uğradı

Dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:19:00 -
Manchester United'ın sistemleri siber saldırıya uğradı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını bildirdi.

Olay inceleniyor

Kulüpten yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır." denildi.

Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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