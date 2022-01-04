Manchester United'dan Marcao için astronomik teklif!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon Euro'luk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.

Manchester United'ın transfer etmek istediği Marcao'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarının da talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Galatasaray'da 21 mücadelede forma şansı buldu. Marcao bu süreçte 1 asist üretti.

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin Euro olarak ifade ediliyor.

Profesyonel futbolcuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Chaves tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.