  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak Kaan ABD'ye geri adım attırdı! F-35'lerle ilgili şok karar

Sözde ahlak timsali reziller! Belediye Başkanı çocuklarla... iğrenç olay!

Dipteydi rekorla döndü! Altın fiyatlarında tırmanış!

Yusuf Kaplan'dan İran'a şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak

“Heniyye’yi ancak İran’da öldürebilirlerdi!” İşte şok eden sebebi

“Atatürk Türkiye’sinde sadece Türkler için yas ilan edilir” diyen Siyonist hayranlarını şok edecek liste

"İlk kez devlete iş yapıyorum" demişti! Aziz Yıldırım'ın savaş gemileri Katar'a doğru yola çıktı

Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle

Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif

İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi
Spor Manchester United’da umduğunu bulamadı! Altay'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Manchester United’da umduğunu bulamadı! Altay'ın yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:51:00 -
Manchester United’da umduğunu bulamadı! Altay'ın yeni takımı belli oldu

Manchester United'da bir türlü forma giyemeyen Altay Bayındır Celtic'e transfer oluyor.

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerindne Manchester United’ın yolunu tutan Altay Bayındır büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kırmızı Şeytanlar’da Andre Onana’nın arkasında kalan ve sadece bir resmi maçta forma giyebilen Bayındır bavulunu toplamaya başladı.

MANCHESTER UNİTED'DAN KURTULUYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United ve İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic Altay Bayındır transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

Celtic’e transfer olmaya sıcak baktığı belirtilen Altay Bayındır’ın önümüzdeki günlerde İskoçya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

2 GOL YEMİŞTİ

1.98 boyundaki kaleci Manchester United’ın kalesinde çıktığı tek FA Cup mücadelesinde 2 gol yemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Lig devinin yeni kalecisi Altay Bayındır! Bitti bu iş: Hayırlı uğurlu osun
Süper Lig devinin yeni kalecisi Altay Bayındır! Bitti bu iş: Hayırlı uğurlu osun

Spor

Süper Lig devinin yeni kalecisi Altay Bayındır! Bitti bu iş: Hayırlı uğurlu osun

Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması
Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması

Spor

Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması

Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi… Çalışmalarında ter döktü ve!
Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi… Çalışmalarında ter döktü ve!

Spor

Ve 4 yıllık anlaşma! İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi… Çalışmalarında ter döktü ve!

Altay Bayındır Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...
Altay Bayındır Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...

Spor

Altay Bayındır Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23