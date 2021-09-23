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Spor Manchester United'a kupa şoku
Spor

Manchester United'a kupa şoku

İngiltere Lig Kupası 3. turunda West Ham United, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yendi ve rakibini elemeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 04:41:00 -
Manchester United'a kupa şoku

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United, sürpriz bir şekilde elendi.

West Ham'ı konuk eden Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Konuk ekibin sayısı 9. dakikada Manuel Lanzini'den geldi. David Moyes'in ekibi Manchester United'ı 14 yıl sonra Old Traford'da yenmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo bu maçta forma giymezken; Manchester United, lig kupasını kaldırma şansını kullanamazken; kupa için Mayıs ayını beklemek zorunda kalacak. Manchester United, en son 4 yıl önce bir kupayı müzesine götürmüştü.

İngiltere Lig Kupası'nda günün sonuçları ve tur atlayan takımları şöyle:

Brighton 2-0 Swansea City
Man United 0-1 West Ham
Arsenal 3-0 Wimbledon
lMillwall 0-2 Leicester
Chelsea 1-1 Aston Villa (Chelsea penaltıları 4-3 kazandı)
Wolverhampton 2-2 Tottenham (Tottenham penaltıları 3-2 kazandı)

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