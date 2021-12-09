Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Manchester United-Young Boys maçı 1-1 eşitlikle tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Manchester United grubunu lider tamamlayan ekip oldu. İngiliz temsilcisi 6 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplama başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkan takımlar hangileri?

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar arasında yerini aldı. Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool, Atletico Madrid, Ajax, Sporting Lizbon, Real Madrid, Inter, Bayern Münih, Benfica. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'ndan son 16 turuna yükselecek diğer takım Villarreal ya da Atalanta olacak. İtalya'daki maç kar yağışı nedeniyle bugün oynanacak. Villarreal, deplasmanda rakibine mağlup olmaması halinde son 16 turuna yükselecek. Öte yandan Atalanta galip gelmesi halinde rakibini saf dışı bırakıp son 16 takım arasında adını yazdıracak. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 11 puan toplayan Lille, grup lideri olarak son 16 takım arasına yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 10 puanla tamamlayan Salzburg, grup ikincisi oldu. Avusturya temsilcisi son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Juventus grubunda oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. 15 puan toplama başarısı gösteren İtalyan ekibi grubunu lider sırada tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Chelsea, grupta oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet ile 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. İngiliz ekibi 13 puan toplama başarısı göstererek grubunda ikinci sırada yer aldı ve son 16 takım içerisine adını yazdırdı.

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