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Spor Manchester United, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu
Spor

Manchester United, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu

İtalyan ekibi Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, yeni mukavele görüşmelerinden memnun olmadı. Milli yıldız için İngiliz devi Manchester United'ın 5 yıllık bir kontrat önereceği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:54:00 -
Manchester United, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

5 yıllık karlı bir teklif

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi Manchester United'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.

Milanlı yöneticilerle bir araya gelecek

Milan'la bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeniden Milanlı yöneticilerle bir araya geleceği belirtildi.

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