Manchester United-Liverpool maçı kaç kaç bitti? Manchester United Liverpool maç sonucu:
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Premier Lig’i yakından takip edenler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Manchester United-Liverpool maçı ne oldu?
İngiltere Premier Lig’de 3.hafta heyecanı devam etti. Haftanın önemli maçlarından birinde Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Manchester United-Liverpool maçı kaç kaç bitti? Manchester United Liverpool maç sonucu:
Manchester United-Liverpool maçı TSİ 22.00’de başladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.