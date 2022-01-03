Manchester United hezimeti yaşadı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, kendi evinde çok silik bir futbolla Wolverhampton'a 1-0 kaybetti. Ronaldo'nun gelişiyle şampiyonluk için umutlanan Manchester United, daha ligin yarısında lider City'den tarihi fark yedi.
Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo bin pişman. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda takımın durumundan mutsuz olduğunu, düzeltmek için her şeyi yapacaklarını ifade eden Ronaldo, Wolverhampton maçında yokları oynadı.
Eski dost cezayı kesti
Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United'a cezayı Moutinho kesti. Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile uzun süre ter döken Moutinho, 82. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı getirdi.
Alkışlı protesto
Büyük umutlarla maça giden Manchester United taraftarı, takımını alkışla protesto etti. Kırmızı Şeytanlar, 21 maç oynayan Manchester City'nin tam 22 puan gerisinde kaldı.