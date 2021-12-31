Manchester United, Burnley'i 3 golle devirdi
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etti. Gecede Cristiano Ronaldo 1 gol ve 1 asistle oynadı.
İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United evinde Burnley'i konuk etti.
Kırmızı Şeytanlar rakibini 3-1 mağlup ederek 2021 yılına galibiyetle nokta koydu.
Old Trafford'da 3 puanı getiren goller 8' Scott McTominay, 27' Ben Mee (k.k.) ve 35. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldız böylece ligde 8 gol ve 3 asiste ulaştı.
Konuk ekibin tek sayısı ise 38'de Aaron Lennon'dan geldi.
2 maçı eksik ManU ligdeki 9. galibiyetini alırken, 4 maçı ertelenen Burnley 11 puanla düşme hattında kaldı.