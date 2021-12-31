  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United, Burnley'i 3 golle devirdi
Spor

Manchester United, Burnley'i 3 golle devirdi

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etti. Gecede Cristiano Ronaldo 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 04:30:00 -
Manchester United, Burnley'i 3 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United evinde Burnley'i konuk etti.

Kırmızı Şeytanlar rakibini 3-1 mağlup ederek 2021 yılına galibiyetle nokta koydu.

Old Trafford'da 3 puanı getiren goller 8' Scott McTominay, 27' Ben Mee (k.k.) ve 35. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldız böylece ligde 8 gol ve 3 asiste ulaştı.

Konuk ekibin tek sayısı ise 38'de Aaron Lennon'dan geldi.

2 maçı eksik ManU ligdeki 9. galibiyetini alırken, 4 maçı ertelenen Burnley 11 puanla düşme hattında kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay